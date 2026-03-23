Céline Dion de retour sur scène à Paris ? La chanteuse préparerait une résidence à La Défense Arena de Paris

Faut-il se préparer à se battre pour obtenir des places afin d’aller voir Céline Dion sur scène ? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs courent sur un retour de la célèbre chanteuse canadienne.

Dernière en date : cette publication sur son compte Instagram en hommage à son père, dans laquelle elle écrivait : "Je t’aime et, quand je remonterai sur scène, je sais que tu y seras."

Touchée par une maladie neurologique grave, l’interprète de Pour que tu m’aimes encore avait dû repousser à plusieurs reprises, puis annuler sa tournée mondiale, dont les dates prévues en France en 2023.

Elle avait fait son grand retour lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de Paris 2024. Depuis, la chanteuse montre sur les réseaux sociaux qu’elle est en bonne santé.

Elle travaillerait sur deux albums distincts : un en anglais et un autre en français, avec l’aide de Jean-Jacques Goldman, qui lui aurait écrit deux chansons.