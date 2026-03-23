Céline Dion de retour sur scène à Paris ? La chanteuse préparerait une résidence à La Défense Arena de Paris
Publié : 23 mars 2026 à 12h35 par Elodie Quesnel
Après l’apparition de panneaux énigmatiques dans les rues de Paris, la presse canadienne évoque un retour sur scène avec une résidence dans la capitale. Voici les dernières indiscrétions.
Faut-il se préparer à se battre pour obtenir des places afin d’aller voir Céline Dion sur scène ? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs courent sur un retour de la célèbre chanteuse canadienne.
Dernière en date : cette publication sur son compte Instagram en hommage à son père, dans laquelle elle écrivait : "Je t’aime et, quand je remonterai sur scène, je sais que tu y seras."
Touchée par une maladie neurologique grave, l’interprète de Pour que tu m’aimes encore avait dû repousser à plusieurs reprises, puis annuler sa tournée mondiale, dont les dates prévues en France en 2023.
Elle avait fait son grand retour lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de Paris 2024. Depuis, la chanteuse montre sur les réseaux sociaux qu’elle est en bonne santé.
Elle travaillerait sur deux albums distincts : un en anglais et un autre en français, avec l’aide de Jean-Jacques Goldman, qui lui aurait écrit deux chansons.
Une résidence de deux mois à La Défense Arena de Paris
Les rumeurs s’emballent. Le journaliste canadien Hugo Dumas, du magazine La Presse, a indiqué dans un article que Céline Dion pourrait s’installer pour une résidence à Paris à La Défense Arena.
Pendant deux mois, en septembre et octobre 2026, avec deux concerts par semaine, afin de permettre à la chanteuse de se reposer entre chaque rendez-vous avec son public et de pouvoir gérer sa maladie.
Pour le moment, son équipe n’a pas du tout confirmé ni infirmé cette information. Le calendrier de la plus grande salle de spectacle fermée d’Europe est, en tout cas, vide de tout événement après le concert de Bad Bunny, début juillet, jusqu’à la fin octobre.
Ce lundi 23 mars, de mystérieux panneaux sont apparus dans les rues de Paris, où l’on peut lire des titres de chansons de l’icône de la chanson francophone et anglophone.
Affaire à suivre...