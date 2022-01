Semaine du sport et des femmes : une première à Bourges

« Les femmes ne sont pas encore assez médiatisées, dans le foot, le basket ou le rugby », selon le maire de Bourges, Yann Galut, qui est fier d’avoir pu maintenir cet événement malgré la présence toujours forte du Covid-19.

Toute la semaine, des animations et des tables-rondes sont organisées à Bourges. Ce mercredi 26 janvier est inaugurée la base d’aviron Alice Milliat, tandis qu’un stage 100% féminin de self-défense est prévu samedi 29.

L’élu berruyer reconnait que certains sports ne sont pas encore assez accessibles aux femmes, mais reconnait qu’il y a « des progrès ». Il prend pour exemple l’équipe féminine des Tango Bourges : « la meilleure équipe de basket de France et l’une des meilleures d’Europe, qui enchante les Berruyers depuis des années. »

Double objectif

L’objectif de cette semaine est double, pour Yann Galut. D’une part, il faut augmenter la pratique du sport par les femmes au sein de la ville de Bourges. C’est pourquoi toutes les sections sportives de la commune seront présentées dimanche, à l’occasion du match de championnat qui opposera les filles du Tango Bourges à Landerneau.

D’autre part, le maire souhaite faire de Bourges « la capitale du sport féminin, où chaque année, on fera le point sur l’égalité femme-homme, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans le cadre de leur activité. » Sur ces sujets, la formation des éducateurs et des professeurs doit également être renforcée.