Paola de la Star Academy : « J’ai un rapport très familial à Angers »

L’émission de la Star Academy a fait son grand retour l’année dernière, et, dans la promotion, il y avait notamment l’Angevine Paola. Un peu moins de deux ans après, celle-ci qualifie cette expérience « d’intense et très formatrice. On apprend beaucoup sur nous, sur ce que l’on est humainement et artistiquement, avec l’expérience des plateaux télé ».

Nouveau clip

Néanmoins, tout n’a pas été parfait pour l’Angevine durant l’émission : « pour être très honnête, je n’ai pas forcément tout bien vécu, j’ai eu un problème avec mon image. C’était dur de se voir parfois, avec les retours caméras ». De cette difficulté, Paola en a fait une force et l’un des thèmes pour sa chanson, « Belle », qui vient de sortir en clip, et qui cumule déjà près de 200.000 vues en deux semaines. Un titre qui a fonctionné comme une sorte de « thérapie », avec un message qu’on pourrait résumer ainsi : Paola veut d’abord penser à elle plutôt qu’à l’image qu’elle renvoie aux autres, et notamment aux hommes.

L’Angevine voudrait sortir son nouvel EP d’ici le mois de mai prochain, avant son premier concert le 30. Et lors de l’élaboration de son opus, cette grande fan de variété française et de Michel Berger, entre autres, a néanmoins essayé de penser le moins possible à ses modèles : « j’essaye vraiment de rester focalisée sur moi, je m’inspire beaucoup en ce moment de ce que je vis, c’est rarement musical au final. J’ai toujours un peu peur de calquer les autres, alors j’essaie de ne pas trop réfléchir à d’autres artistes en termes de création. »

À l’avenir, Paola aimerait aussi se produire sur la scène angevine du Chabada. Angers, justement, où l’artiste vit toujours, et pour laquelle elle a un lien très fort : « j’y ai un rapport très familial, très enfantin, je suis née ici. J’ai un besoin assez vital d’être dans cette ville tant que je peux faire les allers-retours Paris – Angers, ça me va, c’est très important d’être proche de ma famille ». Et à long terme, l’interprète souhaiterait tout simplement continuer à sortir des chansons, des projets, des EP, voire des albums, et remplir des salles de concert.