En cette année 2024, certains vont peut-être hésiter à se jeter sur les œufs en chocolat, quand on sait que le prix d’une tonne de cacao a doublé en l’espace d’un an et demi. Les informations de nos confrères de BFM évoquent même une hausse de 142%.

Mais de quoi vient cette nouvelle hausse pour notre porte-monnaie ? Il y a deux raisons, au moins. D'une part, certains pays qui n’avaient pas forcément l’habitude de consommer du cacao s’y sont mis, ce qui fait que la demande mondiale ne fait que progresser.

Deuxième chose : les températures ont grimpé en Afrique de l’Ouest avec El Nino. Le phénomène climatique a touché notamment le Ghana ou encore la Côte d’Ivoire, deux principaux pays producteurs des cacaoyers.

La conséquence, c’est que le prix des produits à base de cacao a explosé : +23% pour les boissons cacaotées d’après l’INSEE.

Maintenant, reste à savoir si les fameux œufs de Pâques vont rester sur les étagères de supermarché ces prochaines années. En effet d'après les études de nombreux experts, les cours du chocolat devraient encore grimper jusqu’en 2025.