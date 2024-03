Pâques plonge ses racines dans la Pâque Juive, Pessa’h, qui elle commémore la sortie d’Égypte du peuple hébreu. Mais pour certains, c’est surtout l’occasion de manger du chocolat ! Mais pourquoi sommes-nous passés d’une fête très religieuse, à une célébration plus « populaire » et grand public ? Le marketing direz-vous… Mais il y a tout de même une explication quant à l’origine des œufs, des cloches et du lapin du Pâques.

Les œufs de Pâques

Dans le christianisme, les œufs symbolisent la fécondité, le renouveau. Et à Pâques, on fête la résurrection du Christ… d’où le symbole. Pour comprendre, il faut remonter au Moyen-Âge. Pendant le Carême, il était interdit de consommer des oeufs. Les catholiques les conservaient alors jusqu’à Pâques, puis les faisaient bénir dans les églises par les prêtres, avant de les distribuer à leur entourage.

Plus tard, le roi Louis XIV demandait chaque année à ses sujets de lui apporter le plus œuf pondu pendant la semaine sainte ; un œuf qu’il faisait ensuit décorer pour le redistribuer.

Il faudra attendre le 18ème siècle pour que la tradition du chocolat s’instaure. À l’époque, les œufs étaient vidés puis reremplis de chocolat pour rompre le jeûne et le Carême. Au 19ème siècle, avec l’évolution des techniques pour travailler le chocolat, on voit apparaitre d’autres moulages et formes que les œufs, comme la poule par exemple.

Les cloches de Pâques

Dans la religion catholique, il est interdit de sonner les cloches, signe de deuil, entre le Jeudi Saint et le dimanche de Pâques. Il a alors été raconté aux enfants que durant cette période, les cloches partaient à Rome se faire bénir par le Pape, avant de rentrer carillonner pour la Résurrection du Christ. Des cloches qui ne revenaient pas les mains vides, mais chargés d’œufs et de friandises qu’elles laissaient tomber dans les jardins…

Le lapin de Pâques

Chez les protestants, on ne parle pas d’œufs ou de cloche de Pâques, mais du lapin de Pâques. Le lapin est lui aussi un symbole de renouveau et de fécondité.