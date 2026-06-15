Parasols interdits en Sardaigne : l’âge, ce critère problématique…

Afin de préserver une plage de Sardaigne, la municipalité a décidé d'instaurer de nombreuses restrictions.

Sur une plage de Sardaigne, les parasols sont désormais interdits aux personnes âgées de 10 à 65 ans. Une mesure qui a suscité l'incompréhension : comment peut-on interdire à des adultes de se protéger du soleil alors que les épisodes de chaleur extrême se multiplient ?

Contrairement à une idée répandue, il n'existe pas de droit fondamental au parasol. Les autorités locales disposent d'un pouvoir important pour réglementer l'usage des plages, limiter certains équipements ou restreindre l'accès à des espaces naturels fragiles. Une commune peut donc, en principe, interdire les parasols si elle estime que cela permet de protéger un site ou de gérer sa fréquentation.

Ce qui intrigue, ce n'est pas l'interdiction elle-même, mais le critère retenu. Pourquoi un parasol serait-il interdit à une personne de 64 ans et autorisé à partir de 65 ans ? En droit, une administration peut traiter différemment certaines catégories de population, mais elle doit être capable de démontrer que cette différence repose sur des critères objectifs et qu'elle est proportionnée au but recherché.

Autrement dit, la question n'est pas de savoir si la mairie avait le droit d'agir. Elle avait probablement le droit de réglementer l'usage de la plage. La vraie question est de savoir pourquoi elle a fixé la frontière précisément à 65 ans.

Si la commune peut s'appuyer sur des études sanitaires montrant une vulnérabilité particulière des seniors à la chaleur, ou sur des données objectives justifiant cette dérogation, la mesure pourrait être validée. En revanche, si ce seuil a été choisi de manière arbitraire, sa légalité devient beaucoup plus fragile.

C'est là tout le paradoxe de cette affaire. Le vrai sujet n'est pas l'interdiction du parasol. Le vrai sujet est la justification du chiffre « 65 ». Car en droit administratif, ce n'est pas la contrainte qui pose problème, c'est l'absence de raison démontrable pour l'appliquer différemment selon les personnes.