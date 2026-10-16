Parcoursup : pourquoi les critères de sélection restent au cœur des critiques

Le débat autour de Parcoursup ne faiblit pas. Accusée de manquer de transparence et de mettre les candidats en concurrence, la plateforme cristallise les critiques de nombreux lycéens. Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a affirmé que des améliorations seraient proposées d’ici la fin octobre, tout en excluant sa suppression.

Mais Parcoursup est-il réellement un outil de sélection ? Pour comprendre les critiques, il faut revenir sur une évolution importante des règles d’accès à l’université.

Du tirage au sort à l’examen des dossiers

Avant Parcoursup, certaines licences universitaires très demandées ne pouvaient pas accueillir tous les candidats. Dans ces formations, pourtant considérées comme non sélectives, le dépassement des capacités d’accueil a notamment conduit à recourir au tirage au sort sous l’ancien système Admission post-bac (APB).

La loi du 8 mars 2018, relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, a changé les règles. Désormais, lorsque le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles dans certaines formations universitaires, les dossiers peuvent être examinés pour départager les candidats.

Les décisions tiennent notamment compte de la cohérence entre le projet du candidat, ses acquis et les caractéristiques de la formation. Cela ne signifie pas que toutes les licences sont devenues sélectives : cette procédure concerne les situations dans lesquelles les demandes excèdent les capacités d’accueil.

La réforme a donc consacré une logique d’examen des candidatures, plutôt que le recours au tirage au sort pour départager les candidats.

Publier les critères ne suffit pas toujours

Cette évolution soulève une autre question : celle de la transparence. Les formations doivent publier leurs critères généraux d’examen des candidatures. Les candidats peuvent également demander des explications sur les critères utilisés et les motifs pédagogiques d’une décision.

Mais connaître les critères ne signifie pas nécessairement comprendre comment ils ont été appliqués à un dossier individuel. Les candidats peuvent ainsi avoir du mal à saisir pourquoi leur candidature a été refusée ou pourquoi d’autres profils ont été retenus.

Au fond, le débat sur Parcoursup ne porte donc pas uniquement sur le nombre de places disponibles ou sur les candidats admis. Il pose aussi une question essentielle : comment rendre les décisions d’admission compréhensibles pour ceux qui les reçoivent ?