Ce n'est pas une raison pour vous rendre sur des sites Internet de revente de billets pour trouver LA bonne affaire.

D’après Le Parisien notamment, il y a pratiquement 340 sites frauduleux qui ont été recensés dernièrement, 51 ont même été fermés par une cellule de 200 gendarmes, mobilisés spécialement pour lutter contre ce genre de fraude aux Jeux Olympiques.

Attention, au-delà de l’argent que vous pouvez perdre sur ce genre de sites, les hackeurs s’en prennent aussi à nos données personnelles, en nous demandant notre mail ou notre numéro de téléphone.

Et puis on ne retrouve pas seulement ce genre d’arnaques sur certains sites Internet, cela se passe aussi sur les réseaux sociaux : Leboncoin, Telegram, Insta, Facebook. Et sachant qu’en plus, les billets sont dématérialisés, c’est encore plus facile de se faire avoir.

Donc on a un conseil à vous donner : si vous voulez essayer d’avoir des places pour voir telle ou telle compétition aux JO, allez plutôt sur le site Internet de Paris 2024.