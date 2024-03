Elles sont placardées dans les rues et abribus parisiens dès ce mardi ! Les affiches des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été dévoilées lundi soir, et elles font dans l’originalité, une nouvelle fois. Après la décision d’organiser la cérémonie d’ouverture en dehors d’un stade - une première -, ou encore d’intégrer des morceaux de la tour Eiffel dans les médailles que glaneront les athlètes après les épreuves, voilà qu’on découvre des affiches peu conventionnelles.

Imaginées par l’artiste Ugo Gattoni, recruté sur les réseaux sociaux, les deux affiches renvoient directement à l’imagerie du fameux Où est Charlie ?