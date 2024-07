Paris sportifs : beaucoup de mises... pour peu de gagnants

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) prévoit plus d’un milliard d’euros de mises en France cette année.

Un autre chiffre pour bien comprendre : il y a dix ans, les joueurs pariaient en moyenne 199 euros chaque année. Aujourd’hui, c’est 345 euros.

Sans surprise, les hommes, et en particulier les jeunes sont les personnes qui parient le plus. Presque un tiers des parieurs sportifs sont âgés de 18 à 24 ans.

Mais une récente étude commandée par le département de la Seine-Saint-Denis présente des chiffres bien plus inquiétants, puisque l’âge moyen des parieurs serait plutôt autour de 15 ans. Et un sur quatre perdrait plus de 100 euros par semaine. On vous rappelle que légalement, les mineurs n’ont pas le droit de parier de l’argent en France.

C’est pourquoi des campagnes de sensibilisation se multiplient ces derniers temps pour alerter sur la dangerosité et l’addiction des paris sportifs qui entrainent, pour pas mal de joueurs, de l’anxiété ou des formes de dépression.

Dernière petite statistique pour démystifier la pratique : l’an dernier en France, seulement 1200 joueurs ont gagné… plus de 10.000 euros.