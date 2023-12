Parking à Orléans : les règles vont changer

Comme le révèlent nos confrères de La République du Centre, les règles vont progressivement changer pour les treize parkings orléanais gérés en délégation de service public (Hôtel de ville, Cathédrale, Charpenterie, Châtelet, Carmes, Saint-Paul, Patinoire, Münster, Danton, Médiathèque et Cheval rouge, Les Aubrais et La Source). À noter tout d'abord qu'à partir du 1er janvier 2024, le parking de La Source n'accueillera plus d'usagers.

Ensuite, les parkings vont connaître des évolutions tarifaires, votées ce jeudi 21 décembre en conseil communautaire. Le but est simple, favoriser le stationnement court en voirie, et le long en souterrain. A compter du 12 février 2024, les trente minutes gratuites seront supprimées dans les parkings en ouvrage.

Tarif dégressif

Bonne nouvelle en revanche, si vous avez l'habitude de vous garer en souterrain. Un tarif dégressif sera appliqué à partir de la troisième heure. Chaque quart d'heure supplémentaire, entre la troisième et la quatrième heure coûtera dix centimes de plus. Une baisse significative qui sera d'autant plus visible après 8H15 de stationnement. Le tarif sera alors plafonné à hauteur de 10 euros (sauf pour les parkings des Aubrais) contre 18,80 euros à ce jour. À noter également le maintien du "tarif soirée", mais les horaires seront revus. Le ticket à 3 euros s'appliquera de 18h à 5h du matin, contre 19h-7h actuellement.

Le 12 février, certains tarifs vont être harmonisés en soirée, pour les parkings patinoire et médiathèque. Tous leurs abonnements auront les mêmes tarifs que les parkings Carmes et Saint-Paul.