Parkings d’hôpitaux : la gratuité, une bonne nouvelle… aux conséquences invisibles

La gratuité des parkings d’hôpitaux pourrait bientôt devenir une réalité. Une bonne nouvelle pour certains, une moins bonne pour d'autres...

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à rendre le stationnement gratuit pour les patients et les personnels hospitaliers, et gratuit pendant deux heures pour les visiteurs. Une mesure largement saluée par les usagers, souvent contraints de se rendre à l’hôpital dans des situations déjà éprouvantes. Mais derrière cette annonce populaire se cache une réalité plus complexe pour les établissements de santé.

Car contrairement à une idée répandue, rendre le parking gratuit ne fait pas disparaître son coût. Cela revient simplement à déplacer la charge financière vers d’autres postes du budget hospitalier. Les hôpitaux alertent ainsi sur un manque à gagner important, même si le texte prévoit un mécanisme de compensation financière de la part de l’État, dont les modalités restent encore à préciser.

À quoi sert réellement l’argent récolté par les parkings hospitaliers ? Certainement pas à financer les soins médicaux, pris en charge par l’Assurance maladie. Les recettes issues du stationnement servent à couvrir des dépenses de fonctionnement essentielles mais insuffisamment, voire pas du tout, remboursées. Sécurité 24 heures sur 24, éclairage des parkings, entretien des infrastructures, maintenance des bâtiments ou encore accueil et orientation des patients : autant de services indispensables au bon fonctionnement d’un hôpital, mais souvent financés par des ressources propres.

Dans ce contexte, le parking payant représente pour de nombreux établissements une source de revenus complémentaire, parfois décisive pour maintenir un certain niveau de service. Tous les hôpitaux ne sont toutefois pas logés à la même enseigne. Certains ont déjà pu rendre leur parking gratuit, notamment lorsque les infrastructures étaient amorties ou peu coûteuses à entretenir. Pour d’autres, en revanche, la perte de ces recettes pourrait fragiliser un équilibre budgétaire déjà précaire.

La gratuité du stationnement hospitalier pose donc une question de fond : qui doit assumer le coût de services indispensables mais invisibles aux yeux du public ? Si la mesure vise à soulager les patients et leurs proches, elle oblige les hôpitaux à trouver d’autres moyens de financer ce qui était jusque-là pris en charge par les usagers. Une équation délicate, au cœur des débats à venir lors de l’examen définitif du texte.