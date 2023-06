Partir en vacances va nous coûter combien d'argent ?

Partir en vacances cet été risque de nous coûter cher, que l’on prenne la route, les rails ou les airs.

En voiture, d’abord, il faut essayer d’éviter les autoroutes si c'est possible, quand on voit que les prix des péages ont augmenté de 4,75% en moyenne depuis le début de l’année. La bonne nouvelle, c’est que le prix de l’essence s’est stabilisé, et les gestionnaires ont prévu des coups de pouce pour les automobilistes.

Du coup on croit faire de bonnes affaires en prenant le train et on est beaucoup à avoir anticipé nos trajets. Mais, le problème, c’est qu’il n’y a aujourd’hui plus beaucoup de places disponibles, et, donc, que les sièges restants sont de plus en plus chers.

Enfin pas d’éclaircies à chercher dans le ciel, car le prix des trajets en avion a augmenté en moyenne de 20% depuis un an. Des hausses qui concernent surtout les billets long-courriers.

Malgré tout, toutes ces hausses ne semblent pas couper l’envie aux Français de partir souffler un peu. Cela s’est d’ailleurs vérifié pendant les vacances de Pâques, quand on a été plus nombreux à partir que l’an dernier.