Pas de train entre Orléans et Paris pendant le week-end de la Pentecôte

Il n’y aura pas de train entre Tours, Orléans et Paris pendant le week-end de la Pentecôte. La SNCF va en effet mener des travaux sur la ligne. Un chantier qui nécessite l’interruption de toute circulation ferroviaire à compter de samedi 10h et jusqu’à lundi après-midi. Durant cette période, aucun train ne circulera entre Paris et Tours (via Orléans).

Les voyageurs pourront se rabattre sur des bus de substitution. Attention, la réservation sera obligatoire, uniquement sur le site TER Centre-Val de Loire (pas de vente en gare ni à bord).

Enfin, sachez que le trafic sera également interrompu dimanche et jusqu’à lundi midi entre Orléans et Blois. Là encore, la SNCF doit mener des travaux.