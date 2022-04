Pas de train entre Orléans et Paris pendant le week-end de Pâques

Les voyageurs sont invités à anticiper leur trajet pour ce week-end de Pâques. Comme le rapporte La République du Centre, aucun train ne circulera à compter de samedi 11h30 et lundi 15h30 sur la ligne Paris-Orléans-Vierzon (Toulouse). Ce sera également le cas entre Tours et Nevers via Vierzon et Bourges.

La SNCF profite de ces quelques jours pour mener des travaux, notamment le remplacement de postes d’aiguillages et la mise en accessibilité de la gare de Vierzon (Cher).

Pour les voyageurs, des bus de substitution circuleront entre Orléans et Vierzon et entre Tours et Nevers. Autre solution, la voiture. Mais Bison Futé annonce un fort trafic dès demain. Ce vendredi est même classé rouge dans le sens des départs au niveau national.