Pass sanitaire : comment accéder à l’hôpital d’Orléans ?

En plus des lieux culturels et de loisirs, déjà concernés par la mesure depuis le 21 juillet dernier, les bars et restaurants, transports longue distance et établissements hospitaliers doivent appliquer ce lundi 9 août le pass sanitaire. Concrètement, l’accès à ces lieux ne sera autorisé que si un test covid négatif de moins de 72h, un schéma de vaccination complet ou un certificat de rétablissement sont présentés.

Le centre hospitalier régional d’Orléans a par exemple revu son organisation pour entrer dans l’établissement. Il n’y a plus que deux points d’accès pour le grand public : le hall principal (rez-de-chaussée du point vert) et le parking visiteurs (point jaune, niveaux -1 et -2). Des agents vérifieront la conformité des pass sanitaires.

La présentation du pass sanitaire ne concerne que les visiteurs, accompagnateurs ou personnes venant pour des soins programmés. Il bien sera bien évidemment possible de se rendre aux urgences sans pass sanitaire. A noter que le dispositif s’applique aussi bien dans le nouvel hôpital que dans ses Ehpad. Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur des établissements.