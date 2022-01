Pass vaccinal le 24 janvier, abandon des jauges au 2 février : ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

Lors d'une conférence de presse ce jeudi 20 janvier au soir, le Premier ministre Jean Castex a d'abord fait un point sur la vaccination et le pass vaccinal qui entrera en vigueur à partir du 24 janvier, sous réserve d'une validation du Conseil Constitutionnel. Son avis est attendu ce vendredi. Il faut savoir que seulement 7% des adultes en France ne sont pas vaccinés actuellement contre le Covid.

Pour les encourager à sauter le pas, Jean Castex a annoncé qu'ils pourront bénéficier d'un pass vaccinal dès la primo-injection sous deux conditions ; qu'ils aient bien pris rendez-vous pour la deuxième dose un mois plus tard et de présenter également un test négatif au Covid de moins de 24h. Le pass vaccinal s'appliquera dès 16 ans pour aller au cinéma, au restaurant, à un concert etc...

Si la situation sanitaire et surtout la pression hospitalière venait à se réduire, Jean Castex n'a pas exclu une suspension du pass vaccinal.

Calendrier de levée des mesures de restriction

Jean Castex a ensuite dévoilé deux dates pour la levée des mesures de restriction en cours , le 2 février et le 16 février. Dès la premiere date, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur. Les jauges vont aussi être levées dans les lieux accueillant du public comme les stades ou les salles de concert. Et le télétravail ne sera plus obligatoire dès que faisable dans les entreprises, mais recommandé.

Concernant le 16 février, les discothéques pourront rouvrir, la consommation sera de nouveau possible debout dans les bars et les concerts pourront aussi de nouveau se dérouler debout. On pourra enfin de nouveau grignoter au cinéma ou dans le train.

Le Premier ministre a par ailleurs indiqué qu'un allègement du protocole sanitaire pourrait être envisagé à l'école au retour des vacances de février.