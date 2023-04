Passé par Angers, il parcourt le tour du monde avec son alto et sort un livre

Faire le tour du monde à travers une douzaine de pays en compagnie d’un alto pendant un an. C’est le voyage de 15.000 kilomètres que propose Christophe Touchard à travers son livre sorti en mars dernier : Un alto pour passeport.

Ayant suivi une formation musicale au conservatoire d’Angers, le jeune auteur est parti de 2018 à 2019 à la rencontre d’associations qui enseignent la musique à des enfants défavorisés. Son périple l’a notamment conduit au Tibet, au Népal, en Australie ou encore en Polynésie française. « Le livre est né d’une rupture douloureuse et d’un besoin de recherche personnelle », explique -t-il aujourd’hui.

"Laisser du temps au temps"

Sur place, cet ingénieur de formation n’a pas enseigné aux enfants à jouer de la musique, car « ils sont déjà extrêmement bien accompagnés par des professionnels musiciens ». L’objectif était plutôt « de mettre en avant le travail de ces femmes et de ces hommes. J’ai fait des reportages vidéo que j’ai mis en ligne sur mon site Internet pour valoriser le travail de ces associations ».

Se considérant lui-même comme hyperactif ayant toujours de nombreux projets, Christophe Touchard révèle les leçons que lui ont donné ce voyage : « j’ai appris au Népal et en Polynésie française le fait de laisser du temps au temps, un élément clé dans ce voyage, réapprendre à vivre plus tranquillement, au jour le jour ».

Le musicien évoque aussi une nouvelle conscience du monde actuel, avec un véritable apprentissage sur le dérèglement climatique. « En Mongolie par exemple, il n’a pas plu depuis un an dans le désert, les gens ont dû mal à nourrir les troupeaux. Il y a aussi la grande barrière de corail qui n’est pas dans un bon état en Australie. On va dans un monde qui change trop vite », déplore l’ancien Angevin, qui relativise toutefois en donnant des pistes de solutions concrètes dans son livre afin de préserver l’environnement.

Destiné "aux amoureux du voyage"

Ayant comme sources d’inspiration des auteurs comme Jean-Christophe Rufin ou Sylvain Tesson, Christophe Touchard se remémore comme souvenir le plus marquant la Polynésie, « un moment clé et charnière de ce voyage, la philosophie polynésienne m’a appris à ressaisir le temps. Et en termes de paysage, je pense à la Patagonie chilienne, avec ses paysages grandioses faits de fjords, de cascades, de petits icebergs et d’une faune marine incroyable. »

Son œuvre est destinée « aux amoureux de voyages, aux passionnés de musique, mais aussi à toutes les personnes qui se poseraient des questions dans leur vie personnelle », décrypte l’auteur, qui, à peine son premier livre sorti, a déjà en tête un second, avec, comme sujet principal, la question climatique. Affaire à suivre.