Passer des soirées en sécurité devient possible avec cette application

Chaque année en France, c’est plus de 340 000 événements qui sont organisés, dont une bonne partie est bien arrosée. Et pour que tout se passe bien dans ces cas de figure, des jeunes angevins ont eu l’idée de créer une application nommée Nightowl. Le but, donner les clés à tous les membres de la soirée, pour que celle-ci se déroule dans de bonnes conditions. Achille Papillon, co-fondateur de l’application, explique, « nous, on n’est pas là pour restreindre les libertés, mais pour organiser des événements, avec un petit peu plus de sécurité, bénéfiques au bien-être commun ».

Dans l’application, de nombreux services sont proposés, comme un videur virtuel, une gestion de ses dépenses, des messages de prévention, ou encore un bouton d’alarme pour prévenir au moindre problème. Un outil très complet, qui vient d’une envie pour ses créateurs, de rendre service aux autres. « On était une bande d’amis qui avait envie d’entrepreneuriat, on était lié par le rapport à l’autre et on s’est dit pourquoi on n’en ferait pas notre métier ! », raconte Achille Papillon. Par la suite, il leur a fallu trouver des investisseurs pour développer l’application et le projet est né !

La France dans le viseur

L’idée est donc simple, faire la fête de façon responsable. Et les premiers retours sont plutôt positifs. L’application notée cinq étoiles sur cinq, reçoit de très bons retours de la part des utilisateurs. Un franc succès qui donne aux créateurs des envies d’ailleurs. Basés sur Angers, ils espèrent conquérir les terres les plus festives de France et même plus loin avec des projets d’implantation à Malte. « Comme c’est du digital, on a aucune limite de développement », indique Achille Papillon. Espérons que ce projet réussira à prendre son envol, pour devenir une référence dans les soirées de France.

L'application Nightowl est téléchargeable gratuitement sur IOS et Androïd.