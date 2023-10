"Pat Patrouille : la Super Patrouille le film", impose sa patte au cinéma

Parents, cette semaine il va falloir s’y coller. Chase, Marcus, Ruben Stella, Rocky, Zuma et leurs amis sont de retour sur grand écran et nos bambins ne vont certainement pas nous laisser passer à côté.

Bon, je n’ai pas une très bonne nouvelle : il y a peu de chance que vous vous amusiez autant que votre rejeton devant Pat Patrouille : la Super Patrouille le film.

Ici, pas de deuxième niveau de lecture à destination des adultes ; vous allez voir l’histoire très littérale d’une bande de petits chiens sauveteurs partant à la rescousse des braves habitants d’Aventureville.

Cette fois-ci, l’escouade de la Pat Patrouille se retrouve dotée de super pouvoirs après qu’une météorite magique s’est écrasée sur la bourgade. L’occasion pour Stella, très complexée par sa petite taille, de se sentir plus forte.

Mais il va devoir faire preuve d’une grande confiance en elle lorsque le maire Hellinger décide de s’allier avec une super vilaine pour leur voler leurs super pouvoirs.

Si durant Pat Patrouille : la Super Patrouille le film les parents attendent patiemment que ça se passe, les plus petits, eux, s’éclatent. De l’action, de l’émotion, du rire… ils se régalent et nous, on se régale de les voir aussi captivés par l’histoire.

Au final, c’est ce bien qu’on attend d’un film pour enfant, non ?