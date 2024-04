Pour essayer d’attirer de nouveaux clients qui préfèrent leurs canapés aux salles obscures. Pathé a lancé son propre service de vidéo à la demande, « 100% cinéma, sans abonnement et sans pub. » C’est-à-dire que seulement quatre mois après la sortie des longs-métrages en salle, les films débarquent dans notre salon.

En ce qui concernent les tarifs, cela va dépendre un peu des œuvres que l’on veut voir. C’est 13 euros pour les plus récentes, 2 ou trois euros pour les plus anciennes. Exemple concret avec Barbie : à 4,99 euros en location pendant 48 heures, et 7,99 euros en illimité.

Enfin quand on se rend sur la plateforme disponible sur Internet, tous les films sont triés par genre : aventure, action, comédie, drame.

Mais il y aussi un autre onglet : « Collections », dans lesquelles on peut retrouver des focus sur de nombreux actrices et acteurs, mais aussi des restaurations de vieux films ou des rubriques plus thématiques comme l’Histoire de France, ou les adaptations de grands romans littéraires. Bref, il y a de quoi faire !