Paul Belmondo en Bourgogne ce week-end !

Paul Belmondo sera en Bourgogne-Franche Comté ce week-end. Le fils de Jean-Paul Belmondo viendra en effet présenter ce samedi 24 février la pièce de théâtre dans laquelle il joue, « Papass », en Saône-et-Loire, à Bourbon Lancy. Il incarne dans cette comédie un homme qui va se marier à une femme de 20 ans de moins que lui.

Le plaisir de jouer

L’occasion de revenir avec le comédien âgé aujourd’hui de 60 ans sur ce qu’il aime dans le théâtre, après plus de six pièces à son actif : « c’est le contact avec le public, et le fait de pouvoir entrer dans un personnage, le faire évoluer toute la soirée et en sortir à la fin, c’est quelque chose de très plaisant. Jouer des personnages qui sont loin de ce que l’on est. »

Et tout le monde ne le sait pas forcément, mais Paul Belmondo, ce n’est pas qu’un acteur, mais aussi un pilote de course reconnu. Justement, conduire des voitures ou jouer la comédie, pour lui, c’est un peu la même chose : « quand on est pilote, on va faire des essais, préparer sa course, et c’est très similaire à l’approche qu’on a avec les répétitions où il faut bien travailler pour être prêt le jour J. »

Le comédien rapproche aussi les deux disciplines par l’importance de bien commencer une pièce, tout comme une course. Le trac, également, est similaire : « vous vous demandez ce que vous foutez au départ d’une course, et chaque soir vous vous demandez aussi ce que vous foutez derrière ce rideau. Et une fois que c’est parti, on a un plaisir énorme et une satisfaction où on est très heureux d’avoir pu faire ça. »

Malgré un emploi du temps assez chargé, Paul Belmondo assure toutefois continuer de prendre du temps pour aller au théâtre ou dans les salles obscures. Il est d’ailleurs allé voir récemment le dernier Quentin Dupieux, Daaaaaalí !, ainsi que le biopic Bob Marley : One Love.

« Papass » sera joué ce samedi 24 mars à 18h à l’Espace Culturel Saint Léger, à Bourbon-Lancy.