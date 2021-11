Comme chaque année, le magazine américain PEOPLE établit un classement des personnalités les plus sexy au monde. Après, entre autres, George Clooney, Brad Pitt ou encore Michael B. Jordan sacré en 2020, Paul Rudd arrive en tête et est donc élu « homme le plus sexy de 2021 ».

IL SUCCÈDE À MICHAEL B. JORDAN

Informé de la nouvelle sur le plateau de l’émission The Late Show with Stephen Colbert, l’acteur de 52 ans ne réalise pas tout à fait sa nomination. « Je suis assez lucide pour savoir que quand les gens entendront que j’ai remporté le titre, ils se diront ‘’Quoi ?!’’. Ce n’est pas de la fausse humilité. Je pense qu’il y a tellement de gens qui devraient arriver devant moi », raconte-t-il au magazine sur lequel il apparaît en couverture.

Il n’en reste pas moins flatté et se permet d’ailleurs une petite plaisanterie : « J’espère que désormais je serai invité aux dîners sexy avec Clooney, Pitt et B. Jordan. Et j’imagine que je serai invité sur beaucoup plus de yachts ! ».

DU PETIT ÉCRAN AU CINÉMA

Paul Rudd a démarré sa carrière à la télévision avec des rôles plutôt comiques, comme dans la série Friends. Aujourd’hui, il est connu pour son rôle de Ant-Man (depuis 2015) dans les films Marvel. Le prochain volet est d’ailleurs attendu au cinéma en 2023. Il est aussi à l’affiche de la série The Shrink Next Door, bientôt disponible sur Apple TV+, et on le retrouvera dès le mois prochain au cinéma dans le film S.O.S Fantômes : L’Héritage (bande-annonce ci-dessous).