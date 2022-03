"Être payé à ne rien faire" : cet homme a inventé son propre métier

Incroyable mais vrai. Âgé de 38 ans, le Japonais Shoji Mori­moto compte plus de 236.000 abon­nés sur Twit­ter, et ne cesse d'être invité à la télé­vi­sion pour racon­ter son histoire qui a d'ailleurs inspiré une série. Sa particularité ? Louer sa présence à des parti­cu­liers… pour ne rien faire ! Si au départ, l'homme intervenait gratuitement chez les gens, il a ensuite mis un tarif en place afin de décourager ceux qui n'étaient pas sérieux et ainsi réduire le nombre de sollicitations.

Depuis qu'il a créé son "entreprise" il y a 4 ans, Shoji Mori­moto a rencontré des milliers de personnes. "Est-il difficile pour vous d'entrer seul dans une boutique ? Il vous manque un joueur dans votre équipe ? Avez-vous besoin de quelqu'un pour garder une place pour vous ? Je ne peux rien faire d'autre que des choses faciles", explique-t-il sur les réseaux sociaux à ceux qui aimerait profiter de ses services.

75€ la session

Si son activité peut surprendre, l’homme dit gagner assez d’argent pour vivre en faisant cela. En effet, il facture 10 000 yens ou 75 € la session, et tient compagnie à deux clients par jour minimum.