Pays de la Loire : à la découverte des produits bio de la région

Le concept est « inédit » en France, selon Dominique Hervouët, créatrice de l’événement et animatrice du réseau des entrepreneurs bio en Pays de la Loire. « La Route de la bio » a été lancée le 9 mai dernier et se poursuit jusqu’au 30 avril 2024 sur le territoire ligérien. Pendant près d’un an, les organisateurs proposent au grand public mais aussi aux professionnels de partir à la rencontre des entreprises bio de la région.

L’idée de ce rendez-vous a germé en octobre 2019 dans la tête de Dominique Hervouët, qui rappelle les grandes lignes de l’événement : « on souhaite apporter un peu plus de visibilité aux entreprises des Pays de la Loire, et resserrer les liens avec le grand public pour qu’elles soient mieux identifiées et puissent expliquer leur métier, leur démarche et leur savoir-faire, y compris vis-à-vis des distributeurs et des acheteurs. »

"Une notion très floue du bio"

Alors que le grand public continue, selon elle, d’avoir « une notion très floue de ce qu’est le bio, il y a une nécessité à donner des clés de compréhension à travers tout un ensemble de typologie de rendez-vous qui constituent la richesse de la route de la bio » comme des conférences, tables rondes, expositions itinérantes, ateliers ou encore des animations.

Le programme se veut justement très éclectique afin de pouvoir attirer le plus de monde possible durant ces prochains mois. L’idée principale étant de faire comprendre aux gens qu’il n’est pas si difficile de se mettre au bio, d’après la créatrice de « la route de la bio » : « on veut démontrer qu’on peut agir de façon assez simple. On a par exemple un atelier sur l’anti gaspillage alimentaire. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’opposer les mangeurs de viandes et de légumes, mais de dire que, dans une cuisine du quotidien, on peut apporter des petits changements et rééquilibrer son budget en introduisant un tout petit peu plus de produits bio, locaux, de saison et de belle qualité. »

Durant toute l’année, des animations sont enfin proposées aux plus jeunes afin que ces derniers se familiarisent également au concept bio. « Le public a la volonté de mieux s’alimenter, et certains consommateurs s’intéressent aux indications sur le paquet, sans savoir quel sens donner à tout cela. Ici, si la personne souhaite aller plus loin dans le décryptage d’une étiquette par exemple, il aura un intérêt à aller à certains rendez-vous », conclut Dominique Hervouët.