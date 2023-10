Pays de la Loire : en octobre, on célèbre la science dans la région !

Il y en a forcément une près de chez vous. La Fête de la Science a lieu du vendredi 6 au lundi 16 octobre partout en France, et notamment en Pays de la Loire. Coordinatrice de la Fête de la Science dans la région, Hélène Biton revient sur les enjeux de cette 32e édition, créée, à l’origine, par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : « l’objectif est de mettre en relation le monde scientifique avec le grand public. Cela s’adresse à tout le monde, petits et grands, dès 6 ans », et l’idée est de le faire de « façon ludique à travers des animations, expérimentations, jeux, visites, spectacles. »

Quoi de neuf à Angers ou au Mans ?

Au programme dans la région : près de 300 projets présentés à plus de 38.000 visiteurs. Le Village des sciences à Angers basé à l’Éseo vous donne rendez-vous les 14 et 15 octobre pour des animations autour du sport, de l’alimentation, de la réalité virtuelle ou encore des météorites. Aux mêmes dates, au Mans, le Village prendra place à l’abbaye royale de l’Épau, où vous pourrez remonter le temps à l’ère des dinosaures, ou bien participer à un atelier autour des cinq sens.

Au-delà de l’événement qui a même lieu à l’international au mois de novembre, Terre des Sciences a créé en partenariat avec la Région Pays de la Loire un parcours numérique et éducatif sur l’hydrogène, qui sera mis en ligne à partir du 6 octobre.

L'hydrogène, "un élément au cœur de la transition énergétique"

Pourquoi sur l’hydrogène en particulier ? Réponse de Maéna Gérault, animatrice de la plateforme Écosciences des Pays de la Loire : « parce que c’est un élément au cœur de la transition énergétique. Notre rôle est de donner toutes les clés de compréhension au grand public pour qu’il puisse s’emparer de ces grandes questions de société. »

En effet, l’hydrogène pourrait servir à recréer de l’électricité produite en amont par les énergies renouvelables. Néanmoins, Maéna Gérault rappelle que « l’hydrogène est produit à 95% par les énergies fossiles, donc ce n’est pas un vecteur d’énergie complètement propre. »

Afin de ne pas rendre le sujet trop obscur, il aura donc fallu rendre le parcours le plus attirant possible sur Internet, précise Hélène Bitton, qui a aussi participé au projet : « c’est un parcours numérique très attractif. On a beaucoup misé sur les illustrations pour agrémenter chaque page, mais aussi des vidéos, et on finit par des quizz. On peut aller picorer des informations comme on souhaite, dans tous les sens, l’idée est de donner envie. »

Une série d’émissions sera enfin diffusée sur la plateforme Twitch les 14 et 15 octobre pour approfondir le sujet autour de l’hydrogène.