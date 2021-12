Pays de la Loire et Bourgogne : le plan blanc déclenché dans tous les hôpitaux

Le plan blanc, « qui concerne tous les établissements, privés comme publics, implique une mobilisation de toutes les ressources humaines disponibles, ainsi qu’une adaptation progressive et proportionnée des organisations. Il entraîne une réorganisation des activités, certaines pouvant être amenées à être déprogrammées », précise l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. L’autorité sanitaire réitère ses appels « à la vaccination, au respect le plus strict des gestes barrières et des consignes d’isolement » pour ralentir l’épidémie.

Face à l’afflux de patients covid dans les hôpitaux et à la situation sanitaire qui se dégrade, les agences régionales de santé (ARS) des Pays de la Loire et de Bourgogne-Franche-Comté ont demandé à tous les établissements de déclencher leur plan blanc ce mercredi 8 décembre.

La situation est identique en Pays de la Loire, où « le taux d’incidence régional du covid est de près de 370 cas pour 100.000 habitants », selon l’ARS. « L’activité très élevée au sein des urgences générales et pédiatriques comme en ville génèrent un très haut niveau de tensions sur l’offre de santé », poursuit-elle. « L’ARS demande une déprogrammation de 20 % de l’activité de médecine et de chirurgie des établissements, en préservant les interventions urgentes et semi-urgentes. » Selon l’autorité sanitaire, « le vaccin diminue de 90 % le risque de formes sévères et une personne vaccinée a 8 fois moins de risques d’être hospitalisée et 10 fois moins de risques de décéder de la COVID ».

Ce jeudi 9 décembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé que le plan blanc serait national dans les prochains jours.