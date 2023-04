Pays de la Loire : la Région souhaite devenir « une terre de cinéma »

Les Pays de la Loire, terres de cinéma. C’est l’ambition de la Région depuis quelques années, et il n’y a qu’à voir les chiffres de 2022. « Une « année record » pour le territoire, selon Alexandre Thebault, conseiller régional délégué au cinéma.

Au total, douze longs-métrages de fiction ont été tournés sur les terres ligériennes, dont notamment un en Maine-et-Loire : Le Pot-au-feu de Dodin Bouffant, avec Juliette Binoche et Benoit Magimel. C’est trois fois plus qu’en 2016. Ces résultats viennent de deux leviers, d’après le conseiller. D’une part, « l’augmentation assez considérable de notre fonds d’aide à la création cinématographique », qui a été augmenté de 700.000 euros l’an passé et atteint désormais trois millions d’euros.

"La richesse de la région"

D’autre part, le conseil régional et son bureau d’accueil des tournages ont multiplié les rencontres avec les producteurs de cinéma français, notamment lors des gros rendez-vous du septième art ou du petit écran, comme le festival de Cannes ou Série Mania. « L’élément qui a beaucoup séduit les producteurs, c’est la richesse de la région, située entre terre et mer, avec 450 kilomètres de côtes, des forêts, mais aussi beaucoup de décors naturels, surtout lorsque l’on pense aux films d’époque, notamment avec la cité du Mans qui est un véritable studio à ciel ouvert. Pareil en Maine-et-Loire avec plus de 1300 châteaux privés dans lesquels les producteurs peuvent tourner », se félicite Alexandre Thebault.

En 2022, les retombées financières ont donc été « très importantes », à hauteur de 9 millions d’euros, soit « un euro investi par la Région représentant cinq euros de retombées économiques au niveau local », poursuit le conseiller.

Des ligériens cinéphiles

Ces résultats et cette attractivité renforcent d’autant plus la volonté de faire des Pays de la Loire « une terre de cinéma ». Car le septième art « est l’expression artistique qu’on estime être la plus populaire, celle qui réunit au-delà des classes d’âge et sociologiques, l’ensemble de la population française. On sait bien que le cinéma en tant que tel a dû mal à retrouver ses taux de fréquentation antérieurs au Covid. Mais l’industrie cinématographique, sous toutes ses formes de diffusion, est extrêmement vive », ajoute Alexandre Thebault, précisant également que les Pays de la Loire représente la deuxième région la plus cinéphile de France.

L’année 2023 commence visiblement très bien puisque « énormément de projets » ont été lancés dans la région, comme, par exemple, la série Mademoiselle Holmes qui sera diffusée sur TF1 en six épisodes. Un film avec les acteurs Pio Marmaï et José Garcia est également au programme, tout comme la dernière réalisation de Lucien Jean-Baptiste.