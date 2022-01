Pays de la Loire : la reprise des compétitions de football amateur reportée

Les crampons ne vont pas pouvoir être ressortis ce week-end. Dans un communiqué, la Ligue de football des Pays de la Loire annonce ce jeudi qu les compétitions régionales et départementales (championnats et coupes) programmées du 6 au 16 janvier inclus « sont décalées et seront reprogrammées à une date ultérieure restant à fixer, en fonction de chaque territoire ». Les matchs amicaux sont interdits sur cette même période. En cause, « la multiplication des contaminations et les restrictions d’accueil du public en vigueur depuis le 3 janvier (notamment l’interdiction des buvettes) ».

La Ligue et ses cinq districts se réuniront le 17 janvier pour apprécier la situation à date, après analyse de la situation sanitaire.

A l’inverse, les compétitions nationales sont de leur côté maintenues par la Fédération Française de Football. C’est le cas de la Coupe Nationale Futsal, la Coupe de France Féminine et la Coupe Gambardella ce week-end, et le championnat de N3.