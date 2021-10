Pays de la Loire : le chômage en recul de 7% au troisième trimestre

Une bonne nouvelle. Au cours des trois derniers mois, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité a baissé de 5,5% à l’échelle du pays. Au total, 206 000 personnes sont sorties de la catégorie A selon les chiffres dévoilés ce mercredi par le ministère du Travail.

En Pays de la Loire, la baisse est même plus forte (-7,1%) mais la situation varie d’un département à l’autre, indique Ouest France. Elle plus marquée en Vendée (-8,7%), en Loire-Atlantique (-8,2%), qu’en Sarthe (-5,8%) ou en Maine-et-Loire (-5,2%).

Au total, la France compte 3,5 millions de demandeurs d’emplois en catégorie A et à 5,8 millions de personnes si l’on tient compte de l’ensemble des catégories A, B et C.