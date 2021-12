Pays de la Loire : le derby de football Le Mans-Cholet reporté à cause du covid

Pas de derby des Pays de la Loire ce mardi 14 décembre ! La rencontre de football opposant Le Mans et Cholet, deux équipes de National, est reportée en raison du covid. Le club sarthois a fait savoir ce lundi dans la soirée que « plusieurs membres du groupe professionnel ont ressenti des symptômes indiquant une infection potentielle à la Covid-19. L’ensemble du groupe a aussitôt réalisé un test antigénique et plus de quatre cas positifs ont été détectés. »

Selon le Maine Libre, le nombre de cas de covid s’élèverait même à une quinzaine, soit la moitié du groupe professionnel. Aucune date de report n’a été communiquée pour le moment mais il est peu probable que la rencontre se tienne d’ici la fin de l’année 2021.

Le report du match est un coup dur pour Le Mans FC, qui avait choisi cette date pour organiser son Noël solidaire. « Le club se faisait une joie de rassembler ses partenaires, abonnés, licenciés, les jeunes footballeuses et footballeurs de tous les clubs sarthois, des associations spécialisées dans l’insertion et le personnel soignant manceau dans l’atmosphère féerique de Noël », poursuit la direction dans un communiqué. 15.000 spectateurs étaient attendus.