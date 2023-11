Après « Faites Lire », la lecture est encore célébrée en Pays de la Loire ! Directrice adjointe à Mobilis – le Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire – organisateur du rendez-vous, Stéphanie Lechêne reconnait qu’avec l’inflation, les gens achètent moins en librairie : « les maisons d’édition, les librairies, les autrices et les auteurs ont besoin de plus de visibilité. »

Des livres toujours appréciés malgré l'inflation

Ce qui ne veut pas dire, selon la directrice adjointe, que les Français n’ont pas d’intérêt pour le livre : « il faut juste recréer du lien entre les lecteurs et les gens qui fabriquent les livres. Il faut donc limiter les intermédiaires en disant aux gens de regarder autour d’eux, car il y a des maisons d’édition installées juste à côté, à Angers, Cholet, au Mans. On essaye de créer une dynamique locale. »

Depuis quelques semaines, il faut également savoir que les frais de livraison sur les commandes de livres neufs sur Internet sont passés à trois euros, contre seulement un centime auparavant. Une nouvelle règlementation qui pourrait bénéficier aux libraires indépendants. Satisfaite de ce changement tarifaire, Stéphanie Lechêne va plus loin en rappelant la loi Lang qui « protège le livre, elle permet un prix unique pour le livre, qu’on l’achète sur une grande plateforme en ligne, une grande surface ou en librairie indépendante, le prix du livre sera le même. »

"Être curieux et se laisser porter par les conseils des libraires"

Au programme de cet événement dédié à la lecture en circuit court : une quarantaine de rencontres littéraires, mais aussi un atelier gratuit proposant de réaliser son propre livre avec des matériaux recyclés. Un temps sera également consacré à l’art du manga, un style littéraire plébiscité, entre autres, par les jeunes. Et la directrice adjointe l’assure, les adolescents continuent à lire : « souvent, on parle de décrochage de la lecture au collège, car à cette période, on va découvrir d’autres formes de médias. Mais quand on voit l’explosion du manga aujourd’hui, on voit bien que les jeunes continuent à aimer lire. Même s’ils sont très connectés aux supports digitaux, le livre reste quand même très présent. »

Pour conclure, Stéphanie Lechêne emploie le terme de « bibliodiversité », en expliquant qu’il faut avant tout « être curieux et se laisser porter par les conseils des libraires, pour que demain on est encore du choix, qu’on puisse avoir accès à un maximum de livres, et ne pas se les faire dicter par des algorithmes de plateforme en ligne. » À bon entendeur…