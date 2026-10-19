Péages autoroutiers : pourquoi les tarifs augmentent-ils alors que les bénéfices explosent ?

Sur les dix dernières années, les tarifs des péages ont progressé de plus de 36 % sur les concessions autoroutières les plus récentes et de plus de 17 % sur le reste du réseau. Dans le même temps, le trafic n’a augmenté que de 15 %. Pour comprendre cette évolution, il faut s’intéresser aux contrats qui lient les sociétés concessionnaires à l’État. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les prix des péages ne sont pas recalculés chaque année en fonction du montant exact des travaux nécessaires à l’entretien des routes.

Leur évolution est encadrée par des règles contractuelles qui prévoient notamment des hausses liées à l’inflation. Le décret du 24 janvier 1995 encadre ainsi les tarifs de péage des autoroutes concédées, tandis que les modalités précises dépendent des contrats applicables à chaque concession. Conséquence : les péages peuvent augmenter avec l’inflation sans que cette hausse corresponde directement à de nouveaux travaux sur le réseau.

Où va l’argent des péages ?

Les recettes perçues par les concessionnaires servent à financer plusieurs postes de dépenses : l’exploitation quotidienne des autoroutes, leur entretien, les investissements prévus dans les contrats, les impôts et les frais financiers. Elles contribuent également à rémunérer les capitaux investis par les entreprises.

Ce dernier point est essentiel : les sociétés concessionnaires sont des entreprises privées qui peuvent dégager des bénéfices et distribuer des dividendes à leurs actionnaires. En 2024, elles ont réalisé 4,3 milliards d’euros de bénéfice net et versé 4,4 milliards d’euros de dividendes, selon les données de l’Autorité de régulation des transports. Ces dividendes ne proviennent toutefois pas nécessairement des seuls bénéfices de l’année.

La hausse des péages ne signifie donc pas automatiquement que les dépenses d’entretien ont augmenté dans les mêmes proportions. Elle s’inscrit dans un système contractuel qui organise les recettes des concessionnaires, lesquelles servent à la fois à financer le réseau et à rémunérer les investisseurs privés.