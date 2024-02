Permis de conduire dématérialisé : mode d'emploi

Vous avez oublié votre permis de conduire chez vous ? Pas de panique. Vous pourrez désormais présenter votre permis de conduire directement depuis votre smartphone. Ce mercredi 14 février, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur a annoncé la généralisation sur tout le territoire de la dématérialisation de votre permis de conduire. Vous pourrez présenter directement votre permis en version numérique via votre smartphone lors d'un contrôle routier ou pour la location d'un véhicule dans une agence. La mesure était expérimentée depuis mai 2023 dans trois départements : le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loir.

Comment faudra-t-il procéder ? C'est via l'application France Identité que vous pourrez procéder au téléchargement de votre permis de conduire. Il faudra au préalable avoir activé votre carte d'identité numérique et donc créer votre compte pour pouvoir accéder à cette nouvelle fonction. Et bonne nouvelle, votre vieux permis en papier rose vous permettra d'obtenir votre e-permis. Pas besoins de faire une demande de changement pour les nouveaux permis plastifiés et équipés d'une puce.

Il vous faudra : vous munir de votre permis. Se rendre sur le portail Mes points Permis et faire une demande de RIR, Relevé d'information restreint. Un QR Code s'affichera. A vous de le scanner et suivre les instructions pour récupérer votre e-permis sur votre smartphone. Il sera possible de consulter l'application sans connection internet.

Prochaine étape pour l'application France Identité, selon Le Parisien, héberger la carte grise et une attestation d’assurance dématérialisées.