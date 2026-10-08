Peste en Russie : vigilance et mécanisme international

La peste est de retour dans l’actualité. En Russie, une laborantine est morte après avoir été soupçonnée d’avoir contracté la maladie dans un laboratoire qui étudie la peste en Sibérie. L’OMS et les États-Unis demandent notamment davantage de transparence aux autorités russes.

De quoi s’inquiéter ? Pas nécessairement. L’OMS estime actuellement que le risque est faible pour la Russie et très faible pour l’Europe. Mais cela n’empêche pas les autorités sanitaires de suivre l’affaire de très près.

La raison tient notamment à la nature particulière de la peste pulmonaire. Contrairement à la peste bubonique, qui se transmet principalement par l’intermédiaire de puces infectées, la forme pulmonaire peut se transmettre directement entre humains par les gouttelettes respiratoires. Elle peut également évoluer rapidement lorsqu’elle n’est pas traitée.

Cette particularité a une conséquence peu connue : le Règlement sanitaire international prévoit que tout événement impliquant une peste pulmonaire doit être évalué à l’aide d’un outil spécifique. L’objectif est notamment de déterminer rapidement si l’événement présente un risque important pour la santé publique ou de propagation internationale.

Et surtout, cette évaluation ne nécessite pas forcément d’attendre une confirmation définitive au laboratoire. Le système international est conçu pour pouvoir commencer à analyser la situation dès qu’un événement suspect présente les caractéristiques nécessaires.

C’est ce mécanisme qui permet de comprendre pourquoi les autorités peuvent se montrer très vigilantes autour d’un seul cas, tout en considérant que le risque reste faible. La surveillance ne traduit donc pas nécessairement un niveau de danger élevé : elle fait partie du dispositif destiné à détecter très tôt une éventuelle propagation.

En clair, la spécificité de la maladie fait que la vigilance est précisément là pour que le risque reste faible.