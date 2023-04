Phénomènes des Lyrides : comment observer cette pluie d'étoiles filantes visibles jusqu'au 30 avril dans le ciel ?

Levez les yeux, le spectacle a déjà commencé ! Du 14 au 30 avril 2023,chaque nuit à partir de minuit, et ce jusqu'à l'aube, comme l'a précisé l’American Meteor Society . Le pic est prévu dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril, aux alentours de 3h du matin,avec un taux de 18 météores observables à l'heure.

Comment les observer ?

Aucun équipement spécifique n'est nécessaire pour pouvoir admirer les Lyrides qui sont visibles à l'œil nu. En effet, comme leur nom l'indique, il faut regarder vers l’étoile Vega, dans la constellation de la Lyre, afin d'en profiter. Pour vous repérer, vous pouvez bien entendu vous aider d'une application spécialisée comme Carte du ciel ou SkyView, toutes deux disponibles sur iOS et Android.

Quelques conditions doivent néanmoins être réunies pour un spectacle réussi : le ciel doit être suffisamment dégagé et l’éclat de la lune ne doit pas être trop important. Il est d'ailleurs préférable de s'installer dans un lieu le plus sombre possible. Vos pupilles s'habitueront ensuite à l'obscurité au bout d'une vingtaine de minutes. Enfin, n'oubliez pas de faire un vœu !