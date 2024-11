Philippe Gillet, le Youtubeur de 72 ans qui recueille les animaux « mal-aimés »

Philippe Gillet a ramené de ses années passées en Afrique une passion inébranlable pour ces créatures mal-aimées. « Les gens me prennent pour un fou », confie-t-il en caressant l’un de ses alligators, Alli, qui vit avec lui depuis plus de vingt ans. Mais pour cet homme au parcours singulier, ce mode de vie est naturel. « Je passe tout mon temps à les soigner. C'est moi qui suis à leur disposition et non l'inverse. »

Face aux difficultés financières après la pandémie, qui a empêché son association Inf'Faune de continuer les expositions gratuites, Philippe s'est lancé sur les réseaux sociaux. Son but ? Financer l’entretien de ses animaux tout en sensibilisant le public. « Faire des vidéos était le seul moyen de continuer à informer gratuitement », explique-t-il. Depuis un an et demi, il publie des contenus pédagogiques et humoristiques sur TikTok et YouTube. Le succès est fulgurant : Inf'Faune compte désormais près de 200 000 abonnés sur YouTube et plus du triple sur TikTok, assurant les revenus nécessaires à la survie de ce refuge peu conventionnel.

Dans ses vidéos, Philippe partage son quotidien et sa passion, espérant démystifier les peurs autour des reptiles et insectes. « La peur et la méconnaissance entraînent la destruction de la nature », martèle-t-il. Chaque vidéo devient ainsi un moyen d’éducation, dans l’espoir de changer le regard de la société.

Bientôt un refuge spécialisé pour les reptiles ?

Philippe Gillet sait que son œuvre lui survivra difficilement si rien n’est mis en place pour en assurer la continuité. Avec ses bénévoles, il a lancé une collecte de fonds pour construire un refuge dédié aux reptiles, adapté aux besoins spécifiques de chaque espèce. « Il y a des refuges pour les chiens et les chats. Pourquoi pas pour ces mal-aimés ? », interroge-t-il. À terme, il espère offrir un espace plus vaste à ses animaux, loin des contraintes d’un pavillon de banlieue, et léguer son savoir à la prochaine génération.