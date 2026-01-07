Pièces Jaunes 2026 : encore du beau monde pour la 4eme édition du Gala

La petite tirelire des Pièces Jaunes reprend du service ce mercredi 7 janvier 2026. Jusqu’au 7 février prochain, dans les bureaux de poste mais aussi chez les commerçants, vous pourrez déposer vos pièces jaunes dans une tirelire afin de collecter des fonds pour la Fondation des Hôpitaux, dans le but d’améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants et des adolescents.

Depuis quatre ans, un Gala des Pièces Jaunes est proposé avec de nombreux invités sur scène. D’abord organisé au Zénith de Paris, puis à l’Accor Arena, cette 4ᵉ édition se tiendra le 22 janvier à Paris La Défense Arena, avant une diffusion le 30 janvier sur France 2, avec une pléiade d’artistes.