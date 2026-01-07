Pièces Jaunes 2026 : encore du beau monde pour la 4eme édition du Gala
Publié : 7 janvier 2026 à 11h34 par Elodie Quesnel
Pour la 4ᵉ édition du Gala des Pièces Jaunes, diffusée le 30 janvier sur France 2, la liste des invités qui prendront place sur la scène de Paris La Défense Arena a été dévoilée. Une nouvelle édition qui promet du lourd.
La petite tirelire des Pièces Jaunes reprend du service ce mercredi 7 janvier 2026. Jusqu’au 7 février prochain, dans les bureaux de poste mais aussi chez les commerçants, vous pourrez déposer vos pièces jaunes dans une tirelire afin de collecter des fonds pour la Fondation des Hôpitaux, dans le but d’améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants et des adolescents.
Depuis quatre ans, un Gala des Pièces Jaunes est proposé avec de nombreux invités sur scène. D’abord organisé au Zénith de Paris, puis à l’Accor Arena, cette 4ᵉ édition se tiendra le 22 janvier à Paris La Défense Arena, avant une diffusion le 30 janvier sur France 2, avec une pléiade d’artistes.
Christina Aguilera au rendez-vous
C’est une nouvelle fois Teddy Riner qui sera le maître de cérémonie de ce gala. Et il sera bien entouré. L’icône des années 2000, Christina Aguilera, a accepté l’invitation. On retrouvera également celui qui a affolé les charts ces derniers mois, Gims, le violoniste Gautier Capuçon et le DJ Bob Sinclar. Le public pourra aussi applaudir le groupe de K-pop Stray Kids ainsi que le très populaire G-Dragon, leader du groupe Big Bang.
Pour le moment, les détails concernant l’ouverture de la billetterie ne sont pas encore connus.