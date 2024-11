Pierre Cabon, rescapé du Bataclan, bientôt au marathon d'Hambourg en fauteuil roulant

« Rien ne pouvait nous arrêter », affirme Myriam Cabon avec un sourire. En 2015, la vie de son mari Pierre bascule. Paraplégique après avoir été blessé au Bataclan, il se retrouve en fauteuil roulant. Pourtant, pour ce couple passionné de nature et d’aventure, l’immobilité n’est pas une option. Animés par un courage sans faille, Pierre et Myriam décident de relever ensemble des défis insoupçonnés. Leur parcours depuis le drame est un message d’espoir, non seulement pour les personnes en situation de handicap, mais pour tous ceux qui aspirent à dépasser les limites de l’impossible.