Piloter des ULM en Sarthe : mesdames, « prenez votre envol »

Elle pilote des ULM depuis près de 15 ans et est devenue la première femme instructrice en Normandie. Corinne Herbelin vit désormais dans la Sarthe, où elle est pilote, notamment dans un aéroclub au Mans depuis 2016. À travers des séances d’initiation au vol, la professeure de mathématiques et bénévole veut inciter les femmes mais aussi les jeunes à découvrir et pratiquer ce sport méconnu.

"J'aime le silence des planeurs"

« J’adore la sensation de liberté, le plaisir du pilotage, s’envoler pour découvrir la beauté et la fragilité de la Terre, prendre de la distance. J’aime aussi le silence des planeurs et la légèreté des aéronefs ultralégers multiaxes, qui sont très faciles à mettre en œuvre pour une femme », explique-t-elle.

Ses séances de découverte durent une heure. Lors de la première demi-heure, les participantes sont au sol avec un instructeur bénévole. « Elles apprennent à prendre les repères nécessaires au pilotage et à la navigation aérienne. On leur présente l’ULM au sol, la gestion des commandes », explique la professeure. Puis ensuite, les 30 dernières minutes s’apparentent à une mise en situation et une initiation au pilotage, en conditions réelles. « Elles font le roulage, le décollage, prennent les commandes. On effectue un petit vol stabilisé, des virages, puis le retour et l’intégration sur le circuit de piste pour l’atterrissage », commente la Sarthoise.

Des femmes "qui ont envie de voler"

Aucun profil type ne se dégage des participantes, d’après Corinne Herbelin : « elles viennent parce qu’elles aiment le sport, elles sont curieuses et ont envie de découvrir cette sensation de voler, de s’offrir un instant pour elle-même. Ce sont des femmes qui ont envie de voler, tout simplement. » Si l’instructrice évoque « une appréhension naturelle » pour certaines au tout début des séances, ce ne sont ensuite que « beaucoup de plaisir et de la joie » qui se dégagent de ces initiations.

« J’aime partager, enseigner, et j’ai envie de leur montrer que cette passion n’a pas de sexe ni de barrière. Piloter un ULM en autonomie est tout à fait possible pour les femmes », souhaite convaincre la pilote. On l’a compris, cette initiative a pour objectif de rendre un peu plus visible la figure féminine dans un domaine particulièrement masculin.

Selon l’intéressée, la place de la femme dans le domaine aéronautique a évolué au fil des ans, mais pas assez : « il y a 30 instructrices en France, un chiffre multiplié par 10 en 10 ans ». Pour faire bouger les lignes, la Sarthoise a quelques idées en tête : « rendre les aéroclubs plus accueillants pour les femmes, car c’est souvent un univers très masculin, avec des hommes âgés, il n’y a pas d’équité dans les équipages de dirigeants d’aéroclubs. » Il faudrait aussi « essayer d’obtenir des soutiens financiers de l’État, de la Région, communiquer davantage sur ce sport ». Corinne Herbelin rappelle par exemple que le brevet de pilote pour ULM est accessible dès l’âge de 15 ans : « prenez votre envol, ce sont des sensations extraordinaires », conclut la professeure.