Pixar : "Buzz l’Éclair" interdit aux Emirats arabes unis à cause d'un baiser lesbien

Dans ce spin-off de Toy Story , on retrouvera en effet un nouveau personnage : celui d’ Alisha Hawthorne , ranger de l’espace et meilleure amie de Buzz qui, bloquée une planète inconnue, décide de fonder une famille avec sa femme.

Plusieurs productions Disney interdites de diffusion

Si la séquence faisant polémique avait été coupée au montage, elle a été réintégrée au film il y a quelques semaines après que les employés de Pixar aient dénoncé la censure de contenus homosexuels et lesbiens dans les productions Disney. Buzz l'éclair n’est pas la seule production Disney à être interdite en Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou encore Les Éternels le sont également en raison de références LGBT.