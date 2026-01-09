Plus de 80 000 peluches récoltées pour des associations en un seul match !

Plus de 80 000 peluches récoltées pour des associations lors d’un match de hockey en Pennsylvanie

Une incroyable démonstration de générosité a eu lieu récemment sur la glace de Pennsylvanie, aux États-Unis. Lors d’un match de hockey opposant les Hershey Bears à l’équipe de Rockford, les spectateurs ont littéralement transformé la patinoire en mer de peluches. Au total, ce sont 81 796 peluches qui ont été jetées sur la glace, avant d’être récupérées pour être redistribuées à des associations venant en aide aux enfants défavorisés.

Cette initiative n’est pas un événement isolé. Depuis 2001, les Hershey Bears organisent chaque année cette opération caritative connue sous le nom de “Teddy Bear Toss”. Le principe est simple : les spectateurs sont invités à apporter une peluche et à la lancer sur la glace après le premier but marqué par l’équipe locale. Cette action symbolique permet non seulement de soutenir des associations, mais elle crée également un moment festif unique dans le stade, où les jouets couvrent littéralement la glace.

Lors du match de dimanche dernier, les peluches ont été lancées juste après le premier but des Bears. Les jets ont duré environ cinq minutes, le temps pour le public de vider littéralement les tribunes de ses peluches. Une fois la pluie de jouets terminée, le personnel du stade s’est rapidement affairé à ramasser chaque peluche afin de les trier et de les préparer pour leur distribution. Ces jouets seront ensuite remis à des associations locales, afin que des enfants défavorisés puissent en profiter, notamment pendant les fêtes de fin d’année.

Si le chiffre de 81 796 peluches est déjà impressionnant, il reste inférieur au record établi par les Bears l’année précédente. En 2025, l’équipe avait réussi à récolter 102 343 peluches, battant ainsi le record mondial pour le plus grand nombre de peluches lancées lors d’un match de hockey. Depuis le lancement de cette initiative en 2001, ce sont ainsi 648 246 jouets qui ont été collectés grâce à la générosité des spectateurs et à l’engagement des Hershey Bears envers la solidarité.