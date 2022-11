Pokémon : Sacha devient enfin le meilleur dresseur de l'histoire, 25 ans après (vidéo)

Sacha alias Ash Ketchum, le héros du célèbre dessin animé Pokémon, a enfin été sacré plus grand dresseur du monde par la prestigieuse Ligue Pokémon d’Alola. "Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner les défis", clamait d'ailleurs le jeune garçon depuis les débuts de la diffusion. Cet événement historique attendu par des milliers de fans intervient après vingt-cinq saisons.

L'épisode final dévoilé

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle a créé une véritable effervescence au Japon, pays d'origine de la franchise. Ce vendredi 11 novembre, le dernier épisode de Pokémon (il y a en 1221 au total, ndlr) a été diffusé sur les écrans géants du quartier de Shibuya, à Tokyo, l'équivalent du Times Square new-yorkais.