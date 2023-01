Petits-fils et fils de fleuristes, l’enfant de Saint-Avertin (Indre-et-Loire) n’aurait jamais imaginé, il y a encore quelques années, officié dans un lieu aussi prestigieux que celui du château de Chenonceau. Mais après 15 ans à la tête de sa boutique, de nombreux prix à son actif, et une offre qui tombe à pic, le meilleur ouvrier de France a sauté sur l’occasion.

Depuis 8 ans maintenant, Jean-François Boucher est en charge de la décoration florale des 19 pièces du château, ainsi que les évènements qui s’y déroulent. Une activité qui, 8 ans après, le séduit toujours. « « On a une grande chance dans ce métier, c’est qu’on travaille avec les saisons, nous explique-t-il. Les fleurs ne sont pas les mêmes, les couleurs ne sont pas les mêmes, les tonalités sont plus ou moins foncées suivant les saisons. Même si on travaille les mêmes formes, la variation des fleurs, des pigments font qu’on ne peut pas se lasser ».