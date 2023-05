Une idée originale pour doper l’activité commerciale. Au Creusot (Saône-et-Loire), l’Union commerciale industrielle et artisanale (UCIA) a lancé au mois de mai son Creusopoly sur le modèle du Monopoly. « Nous sommes une union commerciale qui regroupe une centaine d’adhérents répartis partout dans la ville, dans cet esprit on cherche on cherche à faire en sorte que tous puissent participer à l’animation, et ce Creusopoly correspondait bien à ce cadre-là », explique Luc Coulon le président de l’UCIA.

Le principe est simple. « Quand un client rentre dans un des 34 magasins on lui donne un feuillet à remplir avec ses coordonnées et il doit ensuite le faire tamponner dans cinq enseignes participantes », dit Luc Coulon, avant de déposer son bulletin dans une urne mise à disposition en ville. Le jeu ne requiert pas d’achat au préalable. Ensuite, neuf gagnants seront tirés au sort. Chacun repartira avec 500 euros en bons d’achat.

Le Creusopoly se tient jusqu’au 4 juin.