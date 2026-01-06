Pour la première fois, des abeilles pourront être représentées en justice

Dans une décision sans précédent, le Pérou a accordé des droits juridiques aux abeilles sans dard d’Amazonie, ouvrant une nouvelle ère dans la protection de la biodiversité.

Deux municipalités péruviennes ont reconnu aux abeilles le droit d’exister et de prospérer, ainsi que le droit de bénéficier d’un habitat sain et de conditions climatiques stables. Mieux encore, ces insectes peuvent désormais être représentés devant les tribunaux, une première mondiale pour le règne animal.

Ces abeilles sans dard, connues scientifiquement sous le nom de Meliponini, sont présentes dans les régions tropicales du monde entier. Elles ont été élevées par les peuples autochtones depuis l’époque précolombienne et font partie des plus anciennes espèces d’abeilles sur Terre. Environ la moitié des 500 espèces connues de Meliponini se trouvent en Amazonie, où elles jouent un rôle crucial dans l’écosystème.

Ces abeilles pollinisent plus de 80 % de la flore locale, notamment des cultures essentielles comme le cacao, le café ou l’avocat. Leur rôle dans la sécurité alimentaire et la préservation de la biodiversité est donc vital.

Cependant, ces abeilles inoffensives sont aujourd’hui confrontées à de nombreuses menaces. Les changements climatiques modifient leurs habitats naturels, la déforestation réduit drastiquement les espaces où elles peuvent vivre, et l’usage intensif de pesticides affecte leur survie et leur reproduction. À cela s’ajoute la concurrence avec les abeilles européennes, introduites sur le continent par les colons espagnols dès le XVIe siècle, qui ont perturbé les équilibres écologiques locaux. Ces pressions combinées ont conduit à un déclin inquiétant des populations de Meliponini, rendant cette reconnaissance légale encore plus cruciale.

En permettant aux abeilles d’être représentées devant la justice, le Pérou ouvre la voie à une approche novatrice de la protection de l’environnement. Les défenseurs de la nature espèrent que cette décision servira d’exemple pour d’autres régions du monde confrontées à la disparition de pollinisateurs essentiels. Elle montre qu’il est possible de penser la loi non seulement pour les humains, mais aussi pour les espèces dont la survie conditionne directement notre propre avenir.