Pourquoi des agents de l’ICE sont présents aux JO d’hiver en Italie

À l’approche des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, une controverse inattendue agite le débat public en Italie : la présence sur place de l’agence américaine ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Pour certains observateurs et responsables politiques, voir une agence fédérale américaine associée aux expulsions et à la politique migratoire sécuritaire intervenir autour d’un événement sportif international suscite inquiétude et incompréhension.

Face aux critiques, le ministre italien de l’Intérieur a tenu à clarifier la situation. Selon lui, l’ICE ne dispose d’aucun rôle opérationnel sur le sol italien. Aucun pouvoir de police, aucune capacité d’arrestation ou de contrôle n’a été confiée à ses agents dans le cadre des Jeux. Mais alors, pourquoi sont-ils présents à Milan ?

Les agents concernés ne relèvent pas des unités chargées des expulsions. Ils appartiennent à Homeland Security Investigations (HSI), une division spécialisée dans le renseignement et la lutte contre le crime transnational. Leur mission est strictement consultative et informative.

Concrètement, ces agents partagent des informations stratégiques avec les autorités italiennes sur les réseaux criminels internationaux susceptibles de profiter d’un événement mondial comme les Jeux olympiques : trafic de personnes, criminalité organisée, contrefaçon ou cybercriminalité. Ils peuvent également conseiller les forces locales sur les méthodes utilisées par ces réseaux, mais toute décision et toute action restent exclusivement du ressort de la police italienne.

Cette coopération n’a rien d’exceptionnel. Dans de nombreux pays, des agents de sécurité étrangers sont régulièrement rattachés aux ambassades ou aux consulats sous un statut diplomatique. Ils agissent comme points de contact, facilitant l’échange de renseignements entre États alliés, notamment lors de grands événements internationaux exposés à des risques sécuritaires élevés.

La confusion vient en grande partie du nom et de la réputation de l’ICE, souvent associée à des pratiques coercitives sur le territoire américain. Or, à Milan-Cortina, il ne s’agit ni de contrôle migratoire ni d’application du droit américain.

En résumé, l’ICE est présente pour assister, pas pour intervenir. Une présence discrète, consultative et non coercitive, qui illustre les mécanismes de coopération sécuritaire internationale — mais qui rappelle aussi combien la perception d’une institution peut peser lourd dans le débat public.