Pourquoi l'aide du Puy du Fou pour Chambord a été refusée

Le Domaine national de Chambord doit financer sa restauration, pour sauver son aile Renaissance. Il faudrait un total plus de 30 millions d’euros pour concrétiser ce projet.

L’aile François 1er présente des signes de fragilité, et doit donc être rénovée. D’importants travaux de rénovation doivent être réalisés à l’automne 2027, mais le budget est conséquent. Il faudrait au total plus de 30 millions d’euros.

Le président du Puy du Fou, Nicolas de Villiers, a alors fait savoir qu’il avait proposé ses services, en défendant un modèle fondé sur les recettes touristiques et les financements privés plutôt que sur l’argent public. L’offre a alors été déclinée par le ministère de la culture, sans raison donnée publiquement.

Et même si ce refus n’a pas été expliqué, on peut imaginer que le statut du château a été pris en compte. D’une manière générale, le patrimoine français est largement financé par des acteurs privés, des mécènes. Mais la problématique est la méthode de financement prônée par le Puy du Fou : les recettes touristiques.

Car la vraie question n’est pas “qui paie ?”, mais “qui raconte l’Histoire ?”.

Chambord n’est pas un simple château : c’est un “domaine national”, un statut juridique très particulier dans le Code du patrimoine. Cela veut dire que l’État considère ce lieu comme faisant partie du récit national lui-même.

En adoptant le projet du Puy du Fou, historiens et spécialistes du patrimoine craignent qu’une logique davantage tournée vers la rentabilité puisse influencer la programmation culturelle ou la manière de raconter l’Histoire.

En clair, au-delà du débat politique, c’est la symbolique qui prend le dessus. On croit que l’État refuse l’argent du Puy du Fou. En réalité, il refuse la possibilité qu’un acteur privé devienne copropriétaire du récit national.