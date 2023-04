Pourquoi l’oiseau de Twitter a-t-il été remplacé par un chien ?

Exit (temporairement ?) l’oiseau bleu : depuis ce lundi 3 avril, le réseau social Twitter arbore un logo en forme de chien. Il ne s’agit d’ailleurs pas de n’importe quel canidé, mais d’un Shiba-inu. Ce dernier est bien connu des internautes, puisqu’il est l’animal du mème (une référence culturelle à base de montages internet) Doge. Ce mème a donné naissance à une crypto-monnaie, baptisée Dogecoin.

Nouvelle provocation de Musk

Quel est le lien entre ce shiba et Twitter ? Le propriétaire du réseau social n’est autre que l’imprévisible et fantasque milliardaire Elon Musk, en conflit avec des investisseurs en Dogecoin. Selon BFMTV, ces investisseurs reprochent à Musk d’avoir inversé le cours de la cryptomonnaie en lui faisant de la publicité, et ont déposé une plainte pour réclamer 258 milliards de dollars. Le chien qui remplace le logo de Twitter ne serait donc qu’un pied de nez d’Elon Musk aux plaignants, et le patron de SpaceX et Tesla s’en amuse d’ailleurs sur le réseau social.