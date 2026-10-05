Pourquoi la carte de Mercator déforme-t-elle autant le monde ?

La carte de Mercator pourrait bientôt être moins présente dans les salles de classe. Une résolution adoptée par l’ONU, soutenue notamment par la France et le Togo, appelle à abandonner son utilisation dans l’enseignement au profit de représentations permettant de mieux montrer les proportions réelles des territoires.

Créée en 1569 par le cartographe flamand Gerardus Mercator, cette projection est pourtant loin d’être une simple « mauvaise carte ». Elle a été conçue pour répondre à un besoin très concret : la navigation maritime. Le principe est simple. Pour représenter une Terre qui est approximativement sphérique sur une surface plane, il faut nécessairement déformer quelque chose. Il est mathématiquement impossible de conserver simultanément toutes les propriétés géométriques d’un globe sur une carte plane.

Mercator a choisi de préserver les angles et les directions. C’est particulièrement utile pour les marins : une route suivie avec un cap constant peut être représentée par une ligne droite sur la carte. Cette propriété a fait de la projection de Mercator un outil majeur de la navigation pendant plusieurs siècles. Mais cette précision sur les directions a une conséquence : plus on s’éloigne de l’équateur, plus les territoires sont agrandis. Les régions proches des pôles sont donc particulièrement déformées.

C’est ainsi que le Groenland peut sembler comparable à l’Afrique sur une carte de Mercator, alors que leurs superficies sont très différentes. L’Afrique couvre environ 30,4 millions de kilomètres carrés, contre environ 2,2 millions pour le Groenland : le continent africain est donc près de quatorze fois plus vaste. La projection de Mercator n’est donc pas intrinsèquement fausse. Elle répond simplement à un objectif particulier : conserver les angles et les directions, plutôt que représenter fidèlement les superficies.

Le problème apparaît lorsque cette carte est utilisée pour comparer visuellement la taille des continents ou des pays. D’autres projections cartographiques permettent, elles, de mieux préserver les superficies — au prix d’autres déformations.